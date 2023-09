Jamie Oliver surpreende com truque para fazer frango no forno muito suculento [vídeo]

Há mil e uma formas de se cozinhar frango e, mesmo assim, ainda é possível surpreender com um novo truque. Jamie Oliver, o conhecido chef inglês, deixou todos de queixo caído quando foi a um programa de televisão e mostrou uma forma bem original de cozinhar pernas de frango.

O chef marcou presença no Sunrise, um programa da manhã, para promover o seu novo livro e mostrar a sua receita de frango com batatas fritas.

A receita começou de forma normal, com Jamie Oliver a marinar as batatas e as pernas de frango numa mistura de limão, mel e ervas aromáticas. Foi no momento de levar a carne ao forno que o chef surpreendeu.

Em vez de pôr as pernas de frango numa travessa, colocou-as penduradas, usando a prateleira do forno. No forno, por baixo da carne, ficou o tabuleiro com os legumes para que o excedente da marinada caia sobre eles, dando-lhes sabor extra.

“Desta forma consegue-se o melhor e mais sumarento frango, com a pele crocante e com os sumos a caírem nas batatas”, explicou o chef, de 48 anos.

Jamie Oliver salientou que a técnica inovadora é inspirada nas suas viagens à volta do Mediterrâneo.

Veja a receita no vídeo abaixo.