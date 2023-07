De Cristina Ferreira a Margarida Corceiro: Bebé de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão 'derrete' famosos

Há um novo bebé no mundo dos famosos! Kelly Bailey e Lourenço Ortigão deram as boas-vindas ao primeiro filho, Vicente Blue. O casal de atores partilhou as primeiras imagens do bebé e os comentários não tardaram a chegar.

Num post de Instagram com uma foto e um pequeno clip do bebé, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão anunciaram que Vicente Blue nasceu a 9 de julho. “09.07.2023 o primeiro dia das nossas vidas”, escreveu o casal na publicação partilhada pelos dois.

Várias caras conhecidas aproveitaram para dar os parabéns aos novos papás. “Parabéns. Uma vida longa e feliz ❤️”, escreveu Cristina Ferreira. “Oh meu Deus 😭”, comentou Margarida Corceiro.

Fernanda Serrano, Bernardo Sousa, Bárbara Tinoco, a influencer Helena Coelho, Paulo Vintém e Vera Kolodzig foram alguns dos famosos que também deixaram comentários no post que já conta com milhares de gostos.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão conheceram-se durante as gravações da novela “A Herdeira”, que estreou na TVI em setembro de 2017, e estão juntos desde então.

Confira a publicação no Instagram em baixo e veja a galeria com alguns dos momentos do casal.