Mulher mostra como é morar em torre de vigia de incêndios de 6 metros e imagens tornam-se virais

Uma mulher usou as redes sociais para mostrar como é viver numa casa ligeiramente diferente daquelas a que estamos habituados. Brig Malessa trabalha como vigia florestal e vive numa torre a mais de 6 metros de altura, no meio do nada, sem casa de banho, canalização ou eletricidade.

Já tendo trabalhado como vigia por quatro estações, Brig Malessa está habituada a viver fora da rede, em áreas remotas. Mas aquilo que para ela não é estranho, despertou curiosidade aos internautas. Foi no seu TikTok que a mulher de 53 anos partilhou um vídeo da torre de vigia de incêndios a que chama de casa e que foi construída em 1936.

No vídeo, Brig mostrou a solução que utiliza quando precisa de ir à casa de banho: um balde. Além de não ter sanita na casa que se eleva a mais de 6 metros do chão, também não tem água canalizada ou eletricidade.

Para conseguir tomar banho e cozinhar, são puxados garrafões de água para o cimo da torre. Os candeeiros, o frigorífico e o fogão não usam eletricidade, mas sim gás propano. Para lavar a roupa, Brig vai à cidade mais próxima uma vez por mês.

Apesar de estar fora da rede e de não ter Wi-Fi, Brig não fica isolada do mundo. A mulher já referiu que tem boa rede telefónica, o que lhe permite estar em contacto com a melhor amiga e com a mãe.

No vídeo, Brig mostrou ainda a vista de cortar a respiração e alguns apontamentos da decoração da sua casa atípica.

Brig aproveitou também para explicar que trabalha das 8h às 20h, sete dias por semana. Além das funções gerais, de acordo com o Daily Mail, a mulher tem de relatar quando vê fumo e recolher dados sobre incêndios.

Veja o vídeo abaixo para saber como é viver numa torre de vigia