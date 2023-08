Vídeo mostra momento aterrador em que família fica na água três horas para escapar ao fogo no Havai

Um vídeo divulgado pelo jornalista da NBC John Cádiz Klemack mostra o momento aterrador em que um homem saltou para a água para salvar-se do fogo em Lahaina, no Havai, e ao mesmo tempo prestou auxílio e ajudou a salvar uma família de sete pessoas da Califórnia, tendo ficado no mar com uma menina de apenas dois anos nos braços que não conhecia.

“Foi aterrador. Não sabíamos para onde ir”, conta à NBC Jubee Bedoya, o herói local que ajudou esta família jovem com cinco crianças a encontrar o caminho para o mar. Estiveram três horas na água agarrados a uma placa que voou com o forte vento e que lhes salvou a vida. “Enquanto estivemos na água, ouvimos pessoas a gritar, foi como se alguém tivesse largado uma bomba e havia fogos a rebentar em todo o lado”, recorda. O grupo de oito pessoas acabaria por ser resgatado pela guarda costeira.

Uma tia das crianças falou à NBC e desdobrou-se em agradecimentos ao residente de Lahaina que salvou o seu irmão, a mulher e cinco sobrinhos. A mulher conta que a família está ainda em estado de choque e incapaz de falar, principalmente as crianças mais velhas.