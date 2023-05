Espanha: Ministério da Igualdade anuncia ‘app’ para medir a distribuição das tarefas domésticas

Apanhar a roupa do estendal, varrer o chão da cozinha ou preparar as lancheiras dos filhos são apenas algumas das dezenas e dezenas de tarefas diárias que fazem parte das rotinas familiares. Dizem as estatísticas oficiais que este trabalho doméstico ainda é desempenhado na sua maioria por mulheres, mesmo estando elas ocupadas com um emprego a tempo inteiro fora de casa.

Em Espanha, onde as mulheres gastam mais do dobro de horas nessas tarefas do que os homens, uma realidade muito semelhante à portuguesa, o Ministério da Igualdade anunciou que vai lançar uma aplicação para medir quanto tempo cada pessoa de uma casa despende em tarefas domésticas, que deverá estar disponível no verão deste ano, escreve o El País.

A secretária de Estado para a Igualdade espanhola, Ángela Rodríguez, lembra que “a coresponsabilidade no cuidado, assim como a distribuição efetiva dentro dos lares” ainda não é equitativa. “As mulheres investem mais tempo nos afazeres domésticos do que os homens”, acrescentou. Por isso, a ideia é passarmos a poder contabilizar o tempo que cada pessoa dedica a essas tarefas

"É um exercício que pode ser feito em casa para distribuir, entre filhos, filhas, pais, mães , ou que moram com outros companheiros de casa ou vida , onde às vezes também há distribuições desiguais”, explicou a governante, citada pelo El País.

