Como deve tirar a gordura das caixas de plástico depois de ir à praia ou piquenique

As caixas de plástico podem ser muito práticas na hora de levar comida para a praia ou para um piquenique. Mas com certeza já se deparou com a dificuldade que pode ser lavá-las e retirar os restos de gordura que parecem teimar em não sair mesmo usando a esponja e muito detergente.

A boa notícia é que deixar as caixas de plástico limpas não tem de ser uma dor de cabeça. Basta utilizar este truque muito simples partilhado pela Sorrialista, no Instagram

Na hora de lavar a caixa de plástico engordurada, coloque dentro um quadrado de toalha de papel, detergente para a louça e um pouco de água. Feche a tampa e abane durante alguns segundos.

Assim que abrir, vai ver que parece que está novo. Depois é só enxaguar e pôr a secar.

Veja como funciona no vídeo abaixo.