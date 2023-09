Mercadona tem produto para deixar de engomar. E influencers confirmam: funciona!

Parece que Portugal está cada vez mais fã do Mercadona e dos seus produtos a preço acessível que parecem fazer milagres. Isto facilmente se vê quando se abre uma qualquer rede social e em pouco tempo se encontra um novo vídeo ou foto a falar de um produto da marca espanhola que está a encantar quem o usa.

Um produto que agora parece estar a fazer furor é o spray Engoma Fácil Bosque Verde. Criado para facilitar o processo de engomar a roupa, este spray parece fazer milagres mesmo sem o ferro.

Num vídeo partilhado por Inês Barradas no seu TikTok @mifseb, pode ver-se que apenas com o spray e utilizando a mão, consegue-se tirar os vincos da roupa. É o equivalente àquela mistura que também rodou as redes sociais há uns meses.

Veja no vídeo como funciona.