Este produto da Normal limpa os canos da forma mais satisfatória possível. Parece magia

Há partes da casa que são mais difíceis de manter limpos, como é o caso dos canos. Mas isto não quer dizer que não devam ser limpos de vez em quando, especialmente para evitar que acabem entupidos.

Há quem use bicarbonato de sódio e vinagre para fazer esta limpeza mais profunda, mas na Normal há um produto que simplifica todo o processo: a espuma de limpeza de canos da Yugou. Além disso, é altamente satisfatório de se usar.

Este produto, que é um sucesso nas redes sociais, vem numa embalagem cor-de-rosa e é muito simples de usar. Basta colocar virado ao contrário no ralo do lavatório e pressionar para baixo. A espuma sai com pressão da embalagem, passando pelo cano e saindo depois pelo orifício de escoamento – o buraquinho superior –, trazendo toda a porcaria que está nos canos.

A Normal anunciou que o produto de limpeza dos canos Yugou já chegou às lojas e custa 4,20 euros.

Veja no vídeo como é que funciona o produto.