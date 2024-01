Outlets de loiça portuguesa ao quilo estão a ser a loucura em Espanha devido ao preço

Quem resiste às loiças portuguesas? Ninguém, pois. E prova disso são as fotografias e vídeos que aparecem com frequência pelas contas de Instagram e TikTok. Mas, reparou que são agora os espanhóis a mostrar entusiasmados as nossas loiças nas redes sociais? O fenómeno deve-se ao outlet Alouza Ceramics, que tem já três lojas gigantes em Barcelona, Madrid e Santiago de Compostela. Só o armazém da capital da Catalunha tem 800 metros quadrados. É descrita como um verdadeiro “paraíso” para quem gosta de cerâmica.

Considerada pela imprensa espanhola como “a loja mais viral de cerâmica ao peso” do país, a versão “super barata” das loiças da Zara Home ou o “paraíso dos pratos ao peso”, na Alouza Ceramics existem loiças sem fim vendidas a 2,99 euros por quilo, tigelas e copos desde 1,50 euros ou travessas a 4 euros.

De acordo com a edição espanhola da Time Out, as coleções vendidas são excedentes de fábricas em Portugal, e contam ainda com toalhas de mesa, copos, talheres e copos de vidro. Veja um dos muitos vídeos virais nas redes sociais e, na galeria acima, os produtos que são vendidos neste outlet.