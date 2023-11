Outlet espanhol vende o que a Amazon não quer a preços ‘loucos’ . E envia para Portugal

A loja da Crazy Day Factory, nos arredores de Madrid, é um armazém colossal que motiva grandes filas, com pessoas a acampar no exterior para conseguirem chegar às melhores pechinchas. Aqui encontram televisores por 20 euros, tablets a preços de sandálias, artigos de luxo encaixotados por preços irrisórios, ‘air fryers’, sapatos, vestidos de festa. Um mundo sem fim que começa nos 10 euros.

Os artigos são comprados pela Crazy Day Factory à Amazon, Ali Express e outros gigantes do comércio eletrónico. Há cada vez mais devoluções neste tipo de lojas e antes todos eram deitados fora. Os novos negócios que revendem ou vendem artigos recondicionados vieram dar uma nova vida a estes produtos e permitir que muitos consumidores adquiram artigos a preços muito reduzidos.

O nome deste 'outlet' resulta da existência de um dia particularmente louco neste armazém. “Todas as sextas-feiras, antes da abertura, realizamos a reposição completa da loja para que os primeiros clientes a chegar possam encontrar os melhores produtos por apenas 15 euros”, explica a empresa no seu site. “No sábado ainda estarão nas nossas prateleiras centenas de produtos que ninguém terá encontrado com o preço ainda mais baixo. Na nossa loja terá de procurar e procurar nas prateleiras cheias de produtos para encontrar autênticos tesouros escondidos antes dos outros clientes.”

Um dos proprietários da Crazy Day Factory, David Yue, explicou ao jornal El Pais que compra todas as semanas cerca de 5 mil artigos devolvidos de grandes plataformas de comércio digital. “A Amazon não tem tempo de fazer revisão a todas as mercadorias que recebe e o que faz é acumulá-las e vendê-las rapidamente, às cegas, e é aí que eu entro”, explica o empresário chinês, que sublinha a importância do seu negócio para o ambiente. “Imagine quantas árvores precisam de ser derrubadas e a quantidade de energia que é necessária para fazer este produto que alguém vai devolver com um pequeno dano”, explica ao El País, enquanto aponta para uma chaleira elétrica.

“Dei uma segunda vida a meio milhão de artigos que antes acabavam em aterros sanitários”, refere o empresário de 30 anos, que conseguiu abrir já três lojas em Espanha, localizadas em Madrid, Vallecas e Sevilha.

Caixas-surpresa dos 10 aos 500 euros são enviadas para Portugal

No site da loja, existem alguns produtos que podem ser comprados online, divididos em zonas de 10 e 20 euros. Pode receber as novidades através do canal de WhatsApp da loja. Mas são as ‘Crazy Box’ que suscitam mais curiosidade.

Nas caixas-supresa, que têm preços entre os 9,99 e os 550 euros, não sabemos o que vamos receber. Mas a empresa assegura: “terá a garantia de que vai receber produtos com valor superior ao que realmente pagou.” Cada caixa pode trazer produtos como artigos luxo, dispositivos eletrónicos, sapatos e roupa, brinquedos, utensílios domésticos, entre muitas outras opções.

As compras no site permitem envios para Portugal em 24-48 horas. Veja nos vídeos abaixo ou na galeria (acima) como são os espaços físicos desta empresa.