Julia morreu após queda de árvore em Madrid. Tinha 23 anos, estagiava em neurociência e estava com os pais

Várias regiões espanholas, assim como portuguesas, foram fortemente afetadas pela tempestade Ciarán nesta quinta-feira. E Julia Rodriguez Maeso, de apenas 23 anos, natural de uma região de Barcelona, acabaria por perder a vida em plena rua de Madrid, vítima da violência do vento que fez colapsar uma árvore de grande porte, relata o jornal espanhol El Mundo.

Julia atravessava a rua Almargo, acompanhada pelos pais, quando o vento violento arrancou a árvore pela raiz. Como relata o El Mundo, foi perante o choque dos transeuntes e o absoluto terror dos pais que a jovem de 23 anos sucumbia ao embate da árvore de 20 metros de comprimento e 2 mil quilos de peso. Várias pessoas tentaram mover a árvore para resgatar a jovem, mas nem os populares nem os serviços de emergência conseguiram ajudar.

Julia foi arrancada à vida com a mesma violência com que a tempestade arrancou aquela árvore da terra. Com apenas 23 anos, a jovem estagiava no departamento de Marketing e Neurociências da farmacêutica Novartis, na capital espanhola, depois de se ter licenciado em Ciências Biomédicas na Universidade de Barcelona e ter realizado um mestrado em Farmácia e Biotecnologia. Dava explicações a alunos mais novos e tinha o futuro pela frente.

Além da fatalidade com Julia, o incidente provocou ainda cinco feridos. Os pais da jovem tiveram de receber apoio psicológico urgente.