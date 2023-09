Turistas pensaram ter visto um cadáver no mar. Afinal, era uma mulher que estava há 24 horas agarrada a uma boia

Aquilo que parecia ser uma história de terror para um grupo de turistas acabou por ter um desfecho feliz. Enquanto passeavam de barco no mar azul-turquesa do México, um grupo de pessoas deparou-se com o que parecia ser um cadáver a boiar nas ondas. Afinal, a mulher estava viva.

Seria uma tarde como outra qualquer, com um passeio de barco num dia de calor mexicano, na zona de Puerto Vallarta. Mas depressa aquilo que parecia ser uma viagem ao paraíso começou a tomar contornos mais macabros quando um grupo de turistas numa tour de barco viu o que parecia um cadáver a boiar em alto-mar, no dia 20 de setembro, conta o The Mirror.

A empresa responsável pelo passeio contactou de imediato os serviços de emergência, optando por não tocar no corpo para evitar contaminar aquilo que acreditaram poder ser a cena de um crime.

Em pouco tempo, os serviços de emergência chegaram à zona para retirar do mar a mulher que boiava agarrada a uma boia em forma de doughnut. Quando a puxaram para o barco de resgate e começaram à procura de sinais vitais, a mulher mexeu-se.

Levada de imediato para um hospital local, a mulher foi vista e foi confirmado que, apesar do susto, estava bem, estando apenas desidratada. Espera-se que faça uma recuperação total.

A mulher em questão, de 52 anos, é alemã e reside na zona. Terá sido puxada para alto-mar pela corrente no dia 18 de setembro quando dava um mergulho nas águas cristalinas do México. O acidente foi presenciado pelo marido que deu logo a mulher como desaparecida.

Acredita-se que foi o facto de estar agarrada a uma boia que permitiu que a história tivesse um final feliz, já que a mulher terá passado a noite no mar, mantendo-se acima da água graças à boia mesmo quando perdeu a consciência.