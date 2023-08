Turistas marcaram Airbnb em Lisboa e não vai acreditar com o que se depararam à chegada

Ficar num Airbnb quando se viaja é uma opção muito interessante para muita gente. E por mais que se leiam opiniões e que se vejam as imagens, às vezes, à chegada, é se surpreendido com o alojamento escolhido. Foi isso que aconteceu a Juliette Flavigny e à amiga numa viagem até Lisboa.

Depois de irem buscar a chave, as turistas ficaram chocadas quando chegaram ao Airbnb na zona do Bairro Alto e depararam-se com uma pequena porta de entrada. Tão pequena que era necessário baixarem-se para poderem passar.

Por entre risos, as amigas filmaram a peripécia de abrir a porta e entrar, e as imagens depressa se tornaram virais no TikTok, contando já com mais de 18 milhões de visualizações.

Noutro vídeo, as amigas mostraram o resto do apartamento e tiraram algumas dúvidas aos internautas. Apesar da porta pequena, é possível andar em pé à vontade dentro do Airbnb, esclareceram. Além disso, também salientaram que não partiram nenhuma perna a entrar e a sair do alojamento.

Veja os vídeos abaixo para ver este pitoresco Airbnb do Bairro Alto.