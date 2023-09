Como poupar na compra de material escolar?

Com o regresso às aulas a aproximar-se, a compra do material escolar começa a ser uma preocupação para os encarregados de educação. Afinal, após o período de férias, a gestão do orçamento pode ser mais desafiante e é preciso analisar bem as suas finanças antes de começar a comprar os materiais que os mais novos precisam.

Embora este seja um encargo incontornável, saiba que existem algumas formas de reduzir as despesas com o material escolar. Conheça algumas neste artigo.

Defina um orçamento máximo para o material escolar

Para garantir que não coloca as suas finanças em risco, defina um orçamento para saber exatamente quanto pode gastar em material escolar. Quando apurar este valor, faça uma análise sobre os materiais em que precisa de investir mais e menos dinheiro.

Na verdade, existem vários itens em que pode optar por soluções mais acessíveis, como marcas brancas. Já se precisar de adquirir materiais que devem durar um longo período, se a qualidade justificar, pode investir um pouco mais a pensar no futuro.

Não se esqueça que deve guardar uma parte do seu orçamento para os materiais escolares mais específicos que são pedidos em certas disciplinas após o ano letivo começar.

Analise o que pode ou não ser reutilizado

Todos os anos deve fazer uma listagem com todos os materiais escolares que o seu filho necessita. Quando fizer essa lista, pode identificar materiais que já tem em casa e que não foram usados, outros que ainda estão em condições e aqueles que tem mesmo de comprar.

Por exemplo, os cadernos, canetas e lápis são materiais que, por norma, todos os anos são renovados. Mas não têm de ser na totalidade. O seu filho pode ter canetas que ainda estão boas, lápis que não foram usados e até cadernos que ficaram por estrear.

Depois, existem outros materiais que costumam durar mais tempo, como é o caso de estojos, mochilas ou até um equipamento de educação física que comprou mais recentemente. Se ainda estão em condições, reutilize-os este ano.

Tenha ainda em conta que há materiais escolares que não são necessários logo no início do ano letivo. Logo, pode comprá-los um pouco mais à frente, aliviando a fatura inicial.

Antes de ir às compras, compare preços

Tal como acontece com qualquer compra, devemos comparar preços em várias superfícies, para encontrar os produtos que queremos ao valor mais baixo do mercado.

Atualmente, comparar preços não é um processo complexo. Pode fazê-lo através de sites de grandes superfícies, comparadores de preços online ou até nos folhetos de cada loja/hipermercado.

Não deixe escapar as promoções

Após comparar os preços dos materiais escolares, esteja atento a eventuais campanhas que podem incluir aquilo que precisa. Lembre-se que não deve comprar produtos só porque estão em promoção, mas sim aqueles que são essenciais e mais vantajosos para si.

Caso compre materiais escolares em promoção, saiba que os descontos diretos são mais vantajosos, dado que são normalmente mais elevados e permitem uma poupança imediata em comparação com os descontos em cartão ou em talão.

Peça fatura com o seu NIF ou do seu filho

Nem todos os gastos associados ao ano letivo são considerados despesas de educação. Apenas aqueles que estão isentos de IVA ou que são tributados à taxa reduzida (6%) podem entrar nesta categoria. Além disso, têm de ser feitos em estabelecimentos com códigos de atividades económicas (CAE) específicos.

Se isso acontecer, cada agregado familiar pode deduzir 30% dos gastos com educação e formação, até um limite de 800 euros (ou 880 euros, se estudar no interior do país).

No entanto, mesmo que não possa deduzir alguns gastos como despesas de educação, não deixe de pedir para incluir o NIF na fatura. Isto porque pode incluí-los na categoria de despesas gerais e familiares. Aí, é deduzido 35% do valor até um limite de 250 euros por pessoa (ou 45% com limite de 335 euros no caso das famílias monoparentais).

Esteja atento à plataforma MEGA para ter acesso aos manuais escolares gratuitos

Desde o dia 31 de julho que estão a ser emitidos os vales para os manuais escolares gratuitos dos alunos do 1º ciclo e 9º ano de escolaridade. Já no dia 7 e 11 de agosto, foram disponibilizados os vales para os restantes alunos.

Caso ainda não tenha os vales que permitem levantar os livros gratuitos numa livraria aderente ou na escola onde o seu filho está matriculado, deve aceder à plataforma MEGA o quanto antes, fazer o registo ou o acesso com a sua palavra-passe.

Lembre-se que a maioria dos alunos estão obrigados a devolver os manuais escolares para terem direito aos vales para o ano seguinte. Por isso, se ainda não devolveu os manuais, dirija-se à escola do seu filho e entregue-os. Só assim conseguirá evitar encargos com os manuais escolares.