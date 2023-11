Doce português ocupa o 1.º lugar do ranking das 50 melhores sobremesas do mundo

Os doces portugueses andam na boca do mundo. Um novo ranking com as 50 melhores sobremesas do mundo incluiu quatro tipicamente portuguesas e os dois primeiros lugares são ocupados pela nossa doçaria.

O ranking é publicado pelo TasteAtlas e baseia-se em mais de 50 mil avaliações consideradas legítimas, deixadas pelos utilizadores do site. O objetivo, explica o TasteAtlas, não é apresentar uma conclusão final sobre comida, mas sim promover estabelecimentos locais, incentivar o orgulho na gastronomia nacional e despertar a curiosidade das pessoas para pratos que ainda não provaram.

Em 43.º lugar, aparece a bola de Berlim, um doce muito consumido no verão, nas praias portuguesas. Esta sobremesa é apresentada como um donut português cortado ao meio e recheado com um doce à base de ovos. O TasteAtlas deixa o alerta, também é possível comer esta iguaria “sem creme”.

O site inclui uma sugestão de onde se podem comer as melhores bolas de Berlim: o Zé Natário, em Viana do Castelo.

Numa posição de maior destaque, em 36.º lugar, surge uma iguaria açoriana, as malassadas. Este doce é feito à base de ovos, farinha, açúcar e leite, é frito e coberto com canela ou açúcar granulado.

Curiosamente, as malassadas são também comidas no Havai. Este doce foi levado para o outro lado do oceano no século XIX quando trabalhadores portugueses foram trabalhar para plantações havaianas. Na sugestão de sítios onde experimentar esta sobremesa surgem apenas estabelecimentos nos Estados Unidos.

Agora foquemo-nos nas duas sobremesas que faltam e que ocupam os dois primeiros lugares do ranking, fechando o Top 3 juntamente com os crepes franceses.

O segundo lugar é atribuído a um doce muito querido dos lisboetas, o famoso pastel de Belém, com uma receita que data a 1837 criada pelos monges do Mosteiro dos Jerónimos. Esta iguaria é conhecida um pouco por todo o mundo, e o The Guardian chegou a considerá-la uma das 50 melhores coisas para se comer no mundo.

Como é explicado pelo TasteAtlas, apenas as tartes produzidas na Fábrica Pastéis de Belém podem ser chamadas de pastéis de Belém. As feitas em outras pastelarias nacionais são conhecidas por pasteis de nata. São estes que ocupam o primeiro lugar da lista.

O pastel de nata é então considerado o melhor doce do mundo. Diz quem sabe que o segredo para um bom pastel é fazer um recheio não muito doce. Para ficarem ainda melhores, deve colocar-se um bocadinho de canela em cima e comê-los enquanto se bebe um café.

Na lista de sítios a provar alguns dos melhores pastéis de nata do mundo está a Manteigaria, a Fábrica da Nata, a Pastelaria Aloma, a Confeitaria Nacional e a Pastelaria Versailles.

Se quiser arriscar e confecionar algum destes doces em casa, partilhamos abaixo vídeos com as receitas de bolas de Berlim, malassadas e pastéis de nata.

Bolas de Berlim

Malassadas

Pastéis de nata