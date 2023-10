Aprenda a fazer este doce típico alentejano com açúcar e canela. É delicioso!

Partilho convosco a minha receita de boleima de açúcar e canela

Ingredientes

1 chávena de azeite;

1 chávena de leite;

550gr farinha sem fermento;

1 c. chá sal;

4 c. sopa água;

6 c. sopa açúcar amarelo;

1 c. sopa canela.

Preparação

1. Numa taça junte o açúcar e a canela.

2. Num recipiente deite a farinha, o sal, o azeite, o leite e a água. Envolva os ingredientes, e amasse a massa.

3. Divida a massa. Com uma parte da massa forre o fundo de um tabuleiro. Polvilhe com a mistura de açúcar e canela. Coloque outra camada de massa, e volte a polvilhar com a mistura de açúcar e canela.

4. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 50 minutos. Depois de cozida, corte a boleima em quadrados.