7 passos para atrair um investidor para o seu negócio

Está à procura de fazer crescer a sua empresa? Recebeu uma grande encomenda e precisa de fundos para a processar? Talvez queira desenvolver novos produtos e serviços e precise de uma injeção de capital para os tornar realidade. Se precisa de financiamento para o seu negócio, siga estas recomendações da Action Labs – Laboratórios de Inovação para atrair os investidores num pitch.

1. Prove que o timing do seu projeto é o certo

A Idealab Research, já em 2015, demonstrou que o fator mais decisivo do sucesso de uma start-up é estar no timing certo – mais importante até que o grau de inovação da ideia e a qualidade de execução. Portanto, provar que o seu produto é a ideia certa no momento certo é um ponto importante para os investidores. Para tal, deve realizar uma prova de conceito para validar o produto no mercado e comprovar o sucesso da ideia.

2. Lembre-se que para o investidor é só mais um

Por mais que ache a sua ideia é incrível, deve colocar-se no lugar do investidor, que assiste a dezenas de pitch por semana. Captar a atenção dos investidores desde o início é fundamental. Por isso, deve ser claro, objetivo e destacar os pontos mais importantes do negócio. Os slides utilizados devem ser atrativos e breves. O ideal é ter uma boa ideia e sintetizar o que é o seu negócio e o que ele significa para o mercado com apenas algumas palavras ou imagens.

3. Exponha o problema e a solução

Depois de apresentar o negócio, deve referir aos investidores qual é o principal problema que a empresa quer resolver e como é que impacta o mercado. É, também, importante partilhar o que já foi feito por empresas concorrentes, demonstrando, assim, que tem conhecimento sobre os seus concorrentes. Depois, deve dizer de que forma é que o seu negócio vai resolver esse problema, porque é que se distingue dos outros e qual o seu público-alvo.

4. Prepare-se bem

Para que tudo corra bem é necessário apostar na preparação da apresentação. Ensaiar a apresentação, quantas vezes forem precisas, antecipar perguntas e preparar as respostas, pode fazer toda a diferença. Mas é necessário, também, conhecer a fundo o mercado no qual está a atuar. Assim, a apresentação torna-se apenas uma estruturação do seu conhecimento e qualquer pergunta feita será respondida com confiança.

5. Tenha um produto, mesmo que não esteja finalizado

Não adianta ter uma ideia, sem ter um protótipo ou nada em concreto para mostrar aos investidores. Na apresentação é necessário ter algo tangível, algo que já tenha sido testado e que tenha demonstrado já alguns resultados. Os testes não necessitam de ser perfeitos, o mais importante é identificar problemas na ideia e, se for o caso, ter propostas para solucionar o problema e criar um produto de sucesso.

6. Mostre como o investimento é aplicado e como terá retorno

O custo do projeto e o processo são dois dos dados mais relevantes a serem apresentados. Além disso, deve mostrar aos investidores como é que o dinheiro será aplicado: para onde irá e quanto tempo levará para ser gasto. Indique, também, o retorno esperado e de que forma é que irá beneficiar a empresa e os investidores.

7. Obtenha feedback

No final da apresentação, é importante ter feedback dos investidores, pois podem dar algumas ideias e insights interessantes para a empresa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.