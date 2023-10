Tem uma viagem de negócios? Que tal fazer 'Bleisure'

Quantas vezes teve de fazer uma viagem de negócios e pensou: que bom seria se pudesse prolongar a estadia para conhecer a cidade onde teve de ir em trabalho. Nem sempre isso é possível, seja por contingências do próprio trabalho seja por razões pessoais, mas são cada vez mais os profissionais que conseguem juntar o útil ao agradável. Misturar trabalho e lazer é exatamente o que está subjacente a um novo conceito que está a emergir no mercado de trabalho, o “Bleisure” e que resulta do inglês Business (negócios) e Leisure (lazer).

Este formato foi destacado no último relatório do grupo Accor que, através da sua rede de hotéis e das estadias dos hóspedes, conseguiu perceber a dinâmica da nova tendência. No fundo, “Bleisure” consiste em estender viagens de negócios, quando o trabalho está concluído, para fins de lazer.

67% dos inquiridos no relatório admitiram ter recorrido a esta possibilidade no ano passado. Contudo, a maioria acredita que o mercado de “viagens” mistas ainda é pequeno, mas que “o prazer é uma nova e crescente tendência das viagens de negócios”.

A empresa já está a pagar a viagem de negócios e se o trabalhador puder prolongá-la sente que está a receber um extra. Desta forma, a sua moral é reforçada e sem grandes custos adicionais para o empregador.

Uma pesquisa do Booking.com, citada pela análise da Accor, mostra que 59% dos inquiridos confirma que viajar e explorar novos lugares os incentiva a serem mais produtivos no trabalho. Os millennials são a geração mais propensa a aderir ao conceito de “bleisure”, com 38% dos entrevistados a querer estender as suas viagens de negócios com tempo extra de lazer. Aqueles que trabalham no setor da tecnologia são os que têm maior probabilidade de tirar partido de uma viagem mista.

Refira-se que, neste estudo, a Accor reuniu líderes do setor de tecnologia, direito, energia, engenharia e produtos farmacêuticos para identificar uma visão para as viagens de negócios e reuniões corporativas no pós-pandemia. O objetivo era aprofundar o real valor das viagens, analisando o impacto destas em termos ambientais, sociais e de governança (ESG) e o que é que as empresas precisam de priorizar em 2024 em termos de viagens, que devem ser cada vez mais “Purposeful Travel”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders