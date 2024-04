Como se deve chamar o seu cão? Reunimos mais de 100 nomes de cães para se inspirar

Escolher o nome ideal para o seu fiel companheiro de quatro patas é uma decisão importante e emocionante. Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil decidir qual nome combina melhor com a personalidade e características únicas do seu cão.

Para ajudar nessa tarefa, o Stars Insider compilou uma extensa lista com mais de 100 sugestões de nomes para cães, com vários géneros, significados e inspirações.

Dos mais clássicos aos mais arrojados, dos engraçados aos que são a tendência atualmente, esta lista tem nomes para todos os gostos.

Prepare-se, na galeria acima, para encontrar o nome perfeito que fará o seu cão vibrar de alegria sempre que for chamado.