OPINIÃO | A luta pelo protagonismo no Big Brother Desafio Final

A casa do Big Brother - Desafio Final continua em altas, e a 20 dias da grande final a luta pelo protagonismo está cada vez mais intensa. É legitimo, só um poderá ser o grande vencedor. A noite de ontem ficou marcada pela expulsão da Tatiana, pela divisão da casa e por grandes confrontos.

A Vina continua a dar cartas nesta edição, por isso é uma pedra no sapato de muita gente. Ana Barbosa diz que esteve em modo férias esta semana, cá para mim ainda não mudou o mood desde que entrou na casa mais vigiada do país, isso para não dizer que é uma chata do pior. A Noélia continua opinativa, e sem medo de se impor, só é pena estar sempre à sombra do Savate.

Érica e Savate são a artilharia pesada da casa? Será a Érica uma cópia do Savate? Só vos digo uma coisa, o que a Érica tem de original e de genuinidade, o Savate tem de forçado.

Hélder e Débora são a dupla divertida da casa. O Hélder faz de tudo para ser o centro das atenções, nem que tenha que roçar no ridículo. A Débora é irritante e isso é maravilhoso porque consegue destabilizar a casa.

No duelo entre o André e o Savate, vimos um André opinativo, jogador, digno de um verdadeiro protagonista. Já o Savate foi uma autêntica criança. Ana Barbosa e Débora também tiveram direito a duelo. Um frente a frente que só me fez lembrar os debates politícos onde falam, e falam, na verdade não dizem nada.

A noite foi de fortes emoções, e a Tatiana nem aqueceu o lugar, foi expulsa pelos portugueses. Neste jogo querem-se jogadores fortes. Pessoas que querem ser protagonistas. Neutros e plantas são irrelevantes, por isso saem. Só isso!