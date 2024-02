Jantares de 5 euros e hotéis a 20? Estes 3 destinos europeus são paradisíacos e muito baratos

A influencer de viagens Stéphanie Carles partilhou a sua experiência em três países europeus muito baratos. São preços que fazem qualquer português regressar a um passado em que Portugal se afastava bastante da realidade dos seus vizinhos europeus. O primeiro país que a influencer e autora do blog ‘Hormigas x El Mundo’ começa por destacar a Bósnia-Herzegovina. “Comemos os dois por 7€. Se comer sobremesa, custa tudo cerca de 9€. Um apartamento inteiro no mês de junho custa [por noite] 23€ ou um quarto duplo por 21€. O litro de gasolina custa 1,20€”, escreveu.

No vídeo que acompanha as suas recomendações, Stéphanie Carles destaca a “natureza exuberante”, as “cidades incríveis” e “praias paradisíacas”, passeios de montanha e aldeias pitorescas (Veja na galeria acima alguns dos locais que pode ver neste país).

O segundo país recomendado pela influencer é a Albânia. Para conseguir os melhores preços, Stéphanie recomenda viajar em maio-junho ou setembro-outubro. “Tem muito menos gente, dá para nadar sem problemas em qualquer praia e é bem mais barato do que em julho e agosto”, explica.

Sobre os preços, conta que comeu uma “boa fatia de pizza por 1,15€” e uma cerveja custa 1€. “Existem apartamentos na região mais cara da Albânia (Ksamil) por 25€ em meados de junho. Conhecemos um casal holandês mais velho que ficou em outubro em Ksamil por 10 euros por noite”, partilha. A gasolina custa 1,85€. (Veja na galeria acima as incríveis praias desta região).

O Kosovo é o terceiro país barato recomendado por Stéphanie. Aqui comem-se pizzas inteiras “muito bonitas e deliciosas” por apenas 3 euros. A influencer conta que um café, um gelado de duas bolas e um baklava (folhado doce com frutos secos típico do país) custam 2 euros no total. Uma refeição completa para duas pessoas faz-se por apenas 8 euros.

Um apartamento inteiro no mês de junho aluga-se por 25 euros por noite. Um quarto duplo pode custar cerca de 18 euros. A gasolina custa 1,35€. Veja acima as fotos incríveis e a compilação em vídeo destes três destinos de sonho:

