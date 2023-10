Saiba por que deve ter sempre um rolo de papel higiénico no frigorífico

É uma das mais recentes dicas domésticas a correr todas as redes sociais: colocar um rolo de papel higiénico no frigorífico. Dizem os autores de vários vídeos virais que o papel vai acabar de vez com qualquer odor desagradável dentro do eletrodoméstico.

Mas, será que funciona? O site norte-americano Family Handyman falou com profissionais de cozinha e especialistas eletrodomésticos para perceber se existe fundamento nesta recomendação

De acordo com o diretor técnico do site especializado em culinária Honest Food Talks, Ruiz A. , a absorção do papel higienico está na base desta dica. “A humidade do frigorífico geralmente contribui para a criação de bolor e odores desagradáveis”, explicou. “O papel higiénico absorve o excesso de humidade, juntamente com os odores desagradáveis”, refere.

Apesar de ser eficaz, existem alternativas no mercado que ocupam menos espaço dentro do frigorífico e algumas até são naturais. O Family Handyman refere o bicarbonato de sódio, óleo de semente de cominho preto, carvão ativado, extrato de baunilha ou folhas de jornal amachucado com carvão.

