Lembra-se de Pedro Jorge, a pequena estrela de 'Masterchef Júnior'? Veja como está hoje

Para quem acompanhou o MasterChef Júnior, na TVI, em 2016, o nome Pedro Jorge dificilmente será desconhecido. Na verdade, atrevemo-nos a dizer que mesmo quem não viu o programa de culinária com crianças conhecerá o pequeno chef que, aos 9 anos, conquistou toda a gente com a sua participação.

De sorriso fácil e sempre bem-disposto, Pedro Jorge ficou conhecido do público português depois de ter dado a conhecer os seus dotes culinários no MasterChef Júnior.

Vários momentos da sua participação ficaram na história, mas houve um episódio que se tornou viral nas redes sociais quando o pequeno chef deu a provar aos seus colegas de concurso o prato que tinha confecionado, arrancando gargalhadas dos jurados.

Pedro Jorge é natural de Coruche e começou a cozinhar com apenas cinco anos. Apesar de não ter vencido o programa de culinária, a paixão pela cozinha não esmoreceu. Agora com 17 anos, o jovem dá workshops de culinária um pouco por todo o país. Além disso, está a estudar, tendo entrado este ano no 12.º ano.

