Picada de peixe-aranha? Saiba como um isqueiro pode ajudar (e não aplique spray analgésico)

Se costuma ir à praia em Portugal, sabe o quão comum são as picadas de peixe-aranha. É um animal muito comum na nossa costa, com espinhos venenosos, que normalmente se esconde da areia para apanhar presas e acaba por passar despercebido.

Acontece com frequência pisar-se um peixe-aranha quando se está na água. O problema é que por causa dos espinhos venenosos, a reação não tarde, com dores intensas, inchaço e hemorragia. Sabe o que deve fazer quando isto acontece?

O Hospital Lusíadas explica como é que se deve agir caso se seja picado por um peixe-aranha.

Em primeiro lugar, peça ajuda ao nadador-salvador, já que ele deverá ter todos os essenciais para lidar com a situação.

Se conseguir identificar os espinhos, deve retirá-los o mais depressa possível. Em caso de hemorragia, se possível use umas luvas e esprema a área afetada com cuidado para retirar o máximo de veneno possível.

Depois, o segredo é calor para ajudar a decompor o veneno. Há três opções de tratamento.

Água quente

Uma opção é colocar o pé em água quente, idealmente a mais de 40ºC, durante pelo menos 30 minutos. Tenha atenção para não se queimar.

Cigarro ou isqueiro

Parece uma opção estranha, mas se calhar são duas coisas que tem mais à mão do que água quente, especialmente se não houver um nadador-salvador nas proximidades. Aproxime a ponta do cigarro ou do isqueiro da zona afetada, mantendo-a a cerca de 2 a 3 centímetros de distância. Desta forma, irá aliviar a dor e reduzir as toxinas da picada.

Caminhada em areia quente

Caminhar na praia sobre areia quente é também uma boa opção para ajudar a decompor as toxinas. Esta solução será a menos cómoda já que será necessário fazer força na zona que foi picado.

Não use analgésicos em spray nem urine na zona

Apesar de por vezes a tendência ser colocar um analgésico local para acabar com a dor, esta solução não irá ajudar a dissolver o veneno. Ou seja, quando o efeito passar, a dor irá voltar já que o veneno continua a circular na corrente sanguínea. Evite utilizar estes sprays.

Há uns anos, falava-se em urinar na zona da picada, mas esta opção não funciona já que a urina não está a mais de 40ºC, logo não é quente o suficiente para dissolver as toxinas da picada

Um alerta importante deixado pelo Hospital Lusíadas é que, apesar de normalmente não ser necessário ir ao hospital, caso se tenha tonturas e náuseas, vómitos, febre nas primeiras 24 horas, dores de cabeça, suor excessivo ou contratura muscular na zona da picada, é essencial procurar ajuda médica.