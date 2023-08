A maior piscina de ondas de Portugal está num lago do Centro do país

Em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, encontra-se uma praia fluvial única, nascida num lago com quase um quilómetro de extensão. Chama-se Praia Fluvial das Rocas e tem uma piscina com ondas para bons mergulhos em dias de calor.

A Praia das Rocas é caracterizada pelas águas límpidas. É composta por uma piscina de ondas de 2100 m2, a maior do país, que é perfeita para pequenos e graúdos nadarem e chapinharem.

O espaço desta praia é ainda composto por palmeiras, uma albufeira, uma ponte secular e uma pequena ilha no centro da Praia onde se pode descansar.

No lago onde nasceu esta praia fluvial é possível fazer passeios de barco a remos ou em gaivota e stand-up paddle.

A entrada na Praia das Rocas é paga e custa a partir de 9,5 euros para adultos e 7 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. É possível ainda adquirir um bilhete familiar válido para dois adultos e duas crianças entre os 6 e os 10 anos que custa a partir de 30 euros.