Esqueça o forno: esta quiche faz-se na frigideira e é deliciosa

Quiche de batata doce e queijo, fácil de preparar e muito saborosa. Uma ótima sugestão para surpreender familiares e amigos.

Ingredientes

6 ovos;

3 c. sopa farinha;

1 c. chá fermento;

80gr queijo ralado;

200ml leite meio gordo;

1 batata doce média;

1/2 cebola;

Sal;

Pimenta;

Azeite;

20gr salsa picada.

Preparação

1. Descasque a batata, e corte rodelas finas, e reserve.

2. Numa taça junte os ovos, a farinha, o fermento, o queijo, a cebola picada e o leite, e envolva. Tempere com sal e pimenta.

3. Forre uma forma de tarte com papel vegetal, pincele com azeite e disponha as rodelas de batata doce. Verta o preparado de ovos sobre a batata..

4. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos. Quando a quiche estiver cozida polvilhe com salsa picada.