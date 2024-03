"Só lhe falta falar": estas são as raças de cães mais inteligentes do mundo

As raças de cães com a maior esperança de vida

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Há cães tão inteligentes que parece que só lhes falta falar. Um estudo levado a cabo por cientistas da Universidade de Helsínquia foi tentar perceber quais são as raças que são verdadeiramente mais inteligentes.

Após várias tarefas cognitivas e comportamentais aplicadas a mais de mil cães de variadas raça, sem raça e resultado de cruzamentos, os cientistas fizeram uma lista dos cães mais inteligentes.

O estudo, publicado na revista Nature, concluiu que é o Pastor Belga Malinois é o cão mais inteligente do mundo, destacando-se em "muitas das tarefas cognitivas, tendo resultados muito bons na maioria dos testes", explicou Katriina Tiira, uma das autoras do estudo ao The Sunday Telegraph. Os investigadores escolheram animais de estimação com idades entre um e oito anos

Veja na galeria quais são as raças de cães mais inteligentes e veja se o seu animal de estimação aparece na lista