Homenagem a Sérgio Godinho é a coisa mais bonita que vai ver hoje. Como não nos comover? (vídeo)

A Rádio Comercial revelou esta manhã um vídeo de homenagem a Sérgio Godinho que será, provavelmente, a coisa mais bonita que vai ver hoje. Juntaram-se 41 músicos portugueses para interpretarem a célebre canção “Primeiro Dia”, num “poema visual” que pretende ser uma vénia à carreira de um dos nossos maiores cantores.

As filmagens decorreram em Lisboa e no Porto entre outubro e novembro, em locais como a exposição Urban Revolution na Cordoaria Nacional, ou os míticos estúdios de Rui Veloso e de Pedro Abrunhosa. Depois das homenagens a Carlos do Carmo, Rui Veloso e Jorge Palma, a Rádio Comercial convidou agora dezenas de artistas, de vários estilos e gerações, para criarem uma versão do eterno tema "Primeiro Dia".

Com arranjo de João Só, este projeto da Rádio Comercial conta com a participação de Pedro Abrunhosa, Capicua, Mafalda Veiga, Samuel Úria, Bispo, António Zambujo, Tomás Wallenstein, Fernando Daniel, Ana Bacalhau, Syro, Carolina de Deus, Luis Represas, António Manuel Ribeiro, Rui Reininho, Bárbara Tinoco, Héber Marques, Carolina Deslandes, Aurea, Ivandro, Rui Veloso, Buba Espinho, Rita Redshoes, Diogo Piçarra, Marisa Liz, João Só, Claudia Pascoal, Miguel Araújo, Gabriel Pensador, Tiago Bettencourt, Nuno Ribeiro, David Fonseca, Carlão, Sara Correia, Tim, Irma, João Pedro Pais, Nena, Os Quatro E Meia, A Garota Não, Camané e Jorge Palma.

A Rádio Comercial preparou tudo em segredo e nem o próprio músico sabia, tendo lançado a música em antena e o vídeo durante o programa “Manhãs da Comercial”. Ontem, a Rádio Comercial atraiu o músico aos estúdios, onde lhe revelou a surpresa, ao mostrar o vídeo.

“Esta iniciativa cumpre a tradição de a Rádio Comercial homenagear em vida nomes icónicos da música portuguesa. É uma homenagem merecidíssima a mais um artista extraordinário, o grande Sérgio Godinho”, afirma Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial.