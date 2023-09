Vídeo mostra urso a invadir festa de anos de um adolescente. Reação da mãe do jovem está a correr mundo

A festa de aniversário de um adolescente tornou-se inesquecível quando surgiu um convidado indesejado cheio de fome. Santiago celebrava o seu 15.º aniversário num parque quando apareceu um urso negro que começou a comer tudo o que estava em cima da mesa de piquenique.

Foi no Parque Chipinque, em Monterrey, no México, que o episódio aconteceu. Sílvia Macias, a mãe do aniversariante, contou à Associated Press que o urso surgiu pouco tempo depois de todos os convidados se sentarem na mesa do parque para começarem as celebrações.

Santiago tem Síndrome de Down e tem muito medo de animais. Já sabendo que haveria a possibilidade de aparecer um urso durante a festa – o avistamento destes animais tem sido cada vez mais comum -, Silvia e os amigos concordaram em fazer um jogo caso algum surgisse. A ideia seria tapar os olhos de Santiago e ficar parado como uma estátua.

O jogo acabou por ser posto em prática e foi também uma forma de garantir que ninguém corria ou gritava, ações que poderiam assustar o animal selvagem e fazer com que reagisse.

O momento foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais por Angela Chapas, uma das convidadas da festa. Nas imagens pode ver-se o animal agarrado às batatas fritas, enchiladas e tacos que estavam na mesa, enquanto Silvia tapa os olhos a Santiago e ambos ficam imóveis.

Eventualmente, um dos convidados atirou um prato com comida para longe e o urso acabou por ir atrás do prato, deixando o grupo sossegado.

Citada pela People, a Federação Nacional de Vida Selvagem refere que estes ursos vivem em qualquer zona onde possam encontrar comida, mas optam por ficar em áreas com árvores. São muito atraídos pelo lixo e por comida.