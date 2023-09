Ex-concorrente de 'reality show' morre de forma trágica aos 36 anos. Tinha acabado de ser pai

Ex-concorrente do “The Bachelorette Australia” terá morrido de forma trágica depois do seu carro ter caído de um precipício. Charlie Newling tinha 36 anos e tinha sido pai pela segunda vez há dois meses.

De acordo com o The Daily Mail, o carro de Charlie Newling foi encontrado a arder na parte de baixo do precipício Dover Heights, nos subúrbios de Sidney no passado dia 9 de setembro.

Foram chamados ao local a polícia e uma ambulância e, apesar de se terem tentado manobras de reanimação, não foi possível salvar o ex-concorrente, relata o New York Post.

Charlie Newling tinha sido pai de uma menina há dois meses com Kristal Taylor e tinha ainda um filho de 13 anos, fruto de uma relação antigo.

A morte não foi considerada suspeita.

O ex-concorrente participou no programa de encontros The Bachelorette Australia em 2018 e ficou conhecido como Mr Perfect (Sr. Perfeito) por se mostrar muito ligado à família. Depois de ter saído do programa, começou a ter comportamentos erráticos, tendo sido apanhado várias vezes embriagado.

Em 2022, foi condenado a 13 anos de prisão a serem servidos na comunidade por ter enviado mensagens à mãe ameaçando o padrasto de tortura e de morte.