Mostramos como é fácil fazer um dos pratos mais apreciados no Alentejo

Migas à moda de Gafete (migas de batata e tomate)

Se gosta de migas esta receita é para si. Estas migas à moda de Gáfete, concelho do Crato, levam batata e tomate, e são acompanhadas por carne frita de porco. São de comer e chorar por mais. As batatas devem ser cozidas com casca em água e sal. Depois de cozidas, retira-se a pele e esmagam-se com um garfo.

Ingredientes

200gr entremeada;

200gr entrecosto;

200gr febra;

1 farinheira;

1 cacholeira;

Azeite (para fritar as carnes);

2 dentes de alho;

1 folha de louro;

1/2 pimento cortado em cubos;

1 tomate cortado em cubos;

1kg batata cozida.

Preparação

1. Tempere as carnes, e frite-as em azeite.

2. Leve ao lume, em fogo baixo, um tacho com cinco c. sopa de azeite da fritura da carne, louro, alho esmagado e pimento. Deixe refogar.

3. Adicione o tomate, e deixe fritar.

4. Por fim junte a batata esmagada, envolva até as migas terem uma boa consistência para as conseguir enrolar.