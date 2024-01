Bacalhau à Zé do Pipo: a receita que qualquer português gosta de saber fazer

Ingredientes

2,5 kg de batata

2 cebolas grandes

1 cabeça de alho

margarina Vaqueiro

noz moscada

pimenta

ovos

azeite

maionese de frasco

salsa

leite

tomate cherry

azeitonas

Precisa de:

tacho de pasteleiro

saco de pasteleiro com um bico largo de puré

tabuleiro refratário ou purex que seja grandinho

prato de vidro grande e fundo

Preparação:

Pré-aquecer o forno a 200-220.º. Faz-se um puré de batata.

Fritar ligeiramente o bacalhau numa frigideira. Tira-se o bacalhau, deixa-se à parte e frita-se então a cebola e o alho. Põe-se um pouco de pimenta e salsa.

Dispor a cebolada no fundo do tabuleiro de ir ao forno, colocar por cima o bacalhau, contornar com o puré de batata em saco de pasteleiro.

Cobrir o bacalhau com maionese. Vai ao forno a gratinar a 200-220.º durante 10-15 minutos. Quando estiver gratinado, retira-se do forno e enfeita-se com azeitonas e tomate cherry.