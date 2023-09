Estamos fãs destes ‘bifes’ de couve-flor. E toda a família vai passar a gostar

Para quem torce o nariz à couve-flor, esta é a receita que pede uma segunda oportunidade para a hortaliça. Stella Drivas, que partilha receitas simples da cozinha grega no site Hungry Happens e que conta com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, mostra como fazer ‘bifes’ deliciosos a partir desta couve.

Antes de mais, ligue o forno ou a air fryer para pré-aquecer a 200 graus. Numa tigela pequena, misture azeite, queijo parmesão ralado, alho em pó, paprika, sal e pimenta a gosto. Retire as folhas do fundo da couve-flor e deixe o talo. Corte a couve-flor ao meio. Em seguida, corte esses dois pedaços novamente ao meio para criar seus “bifes”.

Coloque-os no tabuleiro do forno sobre papel vegetal ou na air fryer e pincele toda com a mistura que tem na tigela. Deixe 20 minutos no forno ou 15 minutos na air fryer (vire a meio do tempo).

De seguida, retire do forno e polvilhe com o queijo ralado. Leve novamente ao forno até derreter.

Veja como fazer: