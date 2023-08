Portugal é o país preferido dos reformados estrangeiros

Link To Leaders

Portugal é considerado o melhor país europeu para os estrangeiros gozaram a reforma, de acordo com o relatório Moving to Spain, uma empresa de relocalização que fez uma compilação dos melhores países europeus para a reforma.

E é neste “ranking” que Portugal surge com uma pontuação de 7,83 em 10, e como um dos países mais acessíveis devido ao seu custo de vida razoavelmente baixo. Em média, o custo de vida, excluindo o alojamento, é quase 29% menor do que nos EUA, segundo a SmartAsset.

Mas não e só o custo de vida. Fatores como segurança, a expetativa de vida, o preço das casas, a assistência médica ou a acessibilidade na obtenção de visto são também alguns dos indicadores que fazem do nosso país um dos mais atrativos para os reformados estrangeiros viverem.

Em suma, Portugal é um país seguro, com uma elevada percentagem da sua população com 65 anos ou mais. Oferece muito sol, praias de boa qualidade, vinho, campos de golfe e paisagens maravilhosas. Lisboa é uma das cidades favoritas, mas os reformados estrangeiros também apreciam outras localizações geográficas de Norte a Sul do país.

Na lista da Moving to Spain dos 10 melhores países da Europa para usufruir da reforma, encontramos também a Espanha e a Itália (ex-aequo), a Grécia, a Bulgária, a França, a Eslovénia, a Croácia, Malta e a Irlanda.

No caso de Espanha, o custo de vida, excluindo renda, é quase 34% inferior ao dos EUA. Mas o país oferece aos residentes acesso ao seu programa de saúde pública.

Já em Itália, o arrendamento é quase 55,3% mais baixo do que nos EUA e o custo de vida global, excluindo renda, é 14,7% mais baixo. O relatório constata também que a Itália tem uma percentagem mais elevada de pessoas com 65 anos ou mais do que qualquer outro país da Europa.

