Concorrente francesa da Primark abre nova loja em Portugal. E vai oferecer vales de 25 euros

A Kiabi, que já nos conquistou nas lojas que abriu em Portugal e nas vendas online com os seus preços incríveis, vai abrir um novo espaço já a 4 de outubro. A mais recente loja abre portas no Retail Park do Seixal.

Para assinalar a abertura, a loja terá atividades ao longo do dia para os mais pequenos, como pinturas faciais, possibilidade de personalizar uma t-shirt e receber balões. E o melhor de tudo? Os primeiros 50 visitantes receberão um voucher de oferta no valor de 25€ para gastarem em compras durante o dia da inauguração.

“Guiando-se pelo propósito máximo de fazer “sempre mais pelas famílias”, esta abertura reafirma o seu valor fundamental: ser uma marca de moda que une forças com as famílias desde 1978, agora ainda mais com a comunidade local do Seixal. A loja estará dividida em diferentes secções, pensadas ao pormenor para levar até aos clientes as melhores

ofertas de moda para homem, mulher, criança e bebé”, refere um comunicado enviado pela própria marca.

Percorra a galeria acima para ver como vai ficar a loja.