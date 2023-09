Saiba como o Equinócio de Outono vai afetar o seu signo. Vem aí uma fase caótica

A taróloga Joana Dias explicou no programa Dois Às 10, da TVI, de que forma o equinócio de outono vai influenciar a vida dos nativos de cada um dos signos do zodíaco. Esta é uma fase de desapego. “Temos de largar, largar aquilo que não interessa e olhar para dentro, refletir sobre quem somos”, explica. “Esta altura do outono é muito boa para nos aceitarmos.”

Todos os signos vão passar por uma fase caótica nos próximos três meses, devido a eclipses lunares que se aproximam. “É uma energia muito caótica”, avisa Joana Dias.

A taróloga sublinha ainda a importância de fazermos o nosso mapa astral para termos conhecimento de qual o nosso signo lunar.

Saiba as características dos signos lunares:

