E se a sua roupa interior fosse feita de casca de banana?

Criada por três amigos há cerca de 10 anos, a A-dam concebe e produz roupa interior masculina com base em práticas sustentáveis. Os boxers A-dam de design holandês são produzidos com algodão 100% orgânico, de acordo com a norma internacional GOTS-Global Organic Textile Standard, estão disponíveis em 600 lojas em toda a Europa e, até à data, já venderam cerca de um milhão de peças.

Mas, recentemente, a opção empresarial desta empresa dos Países Baixos tomou um novo rumo, uma vez que usar apenas algodão orgânico certificado pela GOTS, ainda que seja um bom começo, não era suficiente para os fundadores da marca. Quiseram ir mais longe na sua jornada de sustentabilidade e, agora, a ideia é recorrer à utilização de desperdícios agrícolas para fabricarem os seus boxers.

Ao terem conhecimento que a indústria das bananas tem desperdícios anuais na ordem dos 114 milhões de toneladas, perceberam que este desperdício poderia ser canalizado para a produção de tecidos, posteriormente usados no fabrico da sua linha de underwear masculina. As fibras extraídas da banana são super macias, resistentes e leves, usam zero água e químicos e o recurso a energia é mais responsável que com o fabrico de algodão orgânico, explicam os fundadores da A-dam.

Neste momento, o processo de investigação e desenvolvimento está a bom ritmo, mas a equipa A-dam quer acelerar o processo para que as primeiras boxers feitas de fibra de banana cheguem às lojas ainda este ano. Para que esta etapa esteja concluída o mais rapidamente possível estão, inclusive, a promover uma campanha de crowdfunding (na plataforma Seedrs) com o objetivo de angariar 500 mil.

Além do desenvolvimento do produto, o financiamento será usado para ajudar a empresa a crescer, gradualmente, nos mercados da União Europeia. “Investir na A-dam significa investir no nosso futuro e ajudar o planeta a manter-se um paraíso” é o lema dos mentores deste projeto.

