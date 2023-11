Da Decathlon à Primark: peças térmicas tipo 'segunda pele' para não passar frio (desde 5 euros)

Já não há como negar, as temperaturas baixaram e não adianta insistir em manter as roupas mais leves no armário, está na hora de começar a vestir as peças mais quentinhas.

Se nesta mudança de estação ficou a olhar para o seu armário, a achar que não tem roupa que sirva para fazer frente ao frio, então estas peças são para si.

Em vez de ir atrás das camisolas e sweaters grossas e pesadas, mais caras, ou então dos polares mais artificiais, opte por estas peças de roupa térmicas que são invisíveis, confortáveis e, acima de tudo, mais baratas.

Veja a nossa seleção de peças de roupa térmicas, de calças a camisolas, que pode usar para afastar o frio e ficar confortável até nos dias em que as temperaturas estão mais baixas.