O frio não tem de ser desculpa para não caminhar. Faça 5 mil passos sem sair de casa

Com as temperaturas a baixar e a chuva a cair com mais frequência, fazer caminhadas na rua deixa de ser tão agradável e começam a surgir as desculpas para ficar em casa em vez de fazer um bocadinho de exercício.

A boa notícia é que é possível estar ativo sem sair de casa e sem ter de fazer agachamentos, pranchas ou flexões. Na verdade, é possível fazer 5 mil passos sem quase ter de sair do sítio.

Eleni Fit partilha vídeos de exercício físico no seu canal de YouTube e um dos que tem feito mais sucesso é um de caminhar.

Com apenas 30 minutos e numa pequena área, Eleni ajuda a fazer 5 mil passos sem exercícios complexos ou saltos.

Mantenha-se ativo com o vídeo abaixo.