Andou a estender mal a roupa até agora. Conheça o método que ficou viral no TikTok

Se acha que não há ciência no ato de estender a roupa, temos a dizer que está enganado. Por um lado, sim, é só pendurar com molas e está feito. Por outro, sabia que há uma maneira de o fazer que permite colocar mais roupa no estendal utilizando o mesmo espaço?

Esta dica aplica-se a estendais dobráveis ou de abas, com as varetas paralelas, e é dada pela Beatriz, do TikTok @makelifesimpler_.

A proposta é simples. Em vez de colocar as peças sobre a corda, pendura uma ponta numa corda e outra noutra, pondo a roupa paralela entre si e perpendicular às cordas. Desta forma, consegue rentabilizar o espaço e pôr mais roupa a secar em simultâneo.

Veja no vídeo como se faz e experimente em sua casa.