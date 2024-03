Sabe quais os empregos em tecnologias de informação mais bem pagos em Portugal? A Adecco revela

As funções com salários mais altos em Portugal na área das tecnologias de informação são Cloud Architect Engineer, System Engineer, Cybersecurity Engineer e Software Engineer, de acordo com o mais recente Guia Salarial.

O Guia Salarial para o setor das Tecnologias de Informação (TI), relativo a 2024, da Adecco Portugal, já é conhecido e apresenta as tendências salariais para diversas funções /cargos neste setor de atividade. O relatório mostra que a área de TI continua a registar procura talentos especializados, o que se reflete em salários competitivos para atrair e manter os melhores profissionais. Assim, as funções com salários mais altos, para uma posição “Middle” (entre 2 a 5 anos), incluem Cloud Architect Engineer (45.000€ e 60.000€), seguido por System Engineer (36.000€ e 46.000€), Pentester (35.000€ e 50.000€), Cybersecurity Engineer (35.000€ aos 50.000€), e Software Engineer (28.000€ e os 44.000€).

Pelo contrário, as posições com remunerações mais baixas, para profissionais com um nível de experiência similar, englobam Computer Scientist (17.000€ aos 27.000€), Técnico de Suporte de Redes (18.000€ e 24.000€), Software Analyst (21.000€ aos 31.000€), ERP/SCM/CRM Consultant (26.000€ e 40.000€), e Database Administrator (28.000€ e os 40.000€).

“Para o ano corrente, antecipamos que a progressão salarial continue a sua trajetória ascendente, com incrementos médios potencialmente superiores a 10%”, prevê Bernardo Samuel, Adecco Recruitment Director. De acordo com este profissional “é possível verificar que existem discrepâncias salariais significativas dentro do setor, dependendo da função, da experiência e do nível de especialização dos profissionais. Estas discrepâncias refletem não apenas a variação de responsabilidade e complexidade associadas a cada função, mas também a procura do mercado e a escassez de talentos em áreas específicas, como cibersegurança e cloud computing”, explica.

O Guia Salarial da Adecco revela também que as Lisboa, Porto, Braga e Coimbra continuam a ser os principais polos de contratação na área de TI em Portugal. Todavia constata-se que as cidades mais pequenas, com destaque para o interior, têm a vantagem de oferecer uma melhor qualidade de vida a um custo mais baixo, o que pode influenciar positivamente a decisão na mudança dos candidatos.

As condições salariais ainda assumem um papel preponderante no que toca à compensação de perfis de TI, mas observa-se cada vez mais uma tendência crescente na valorização de outros benefícios relacionados com o bem-estar. São os casos da possibilidade de ter um plano e oportunidades de desenvolvimento de carreira oferecidos pela empresa; da identificação com a missão e os valores da empresa; da flexibilidade de horários e do modelo de trabalho; assim como seguros de saúde para o colaborador e para a família, e políticas de bem-estar; ou ainda a compensação variável baseada em resultados alcançados.

Profissionais completos, que dominem os aspetos técnicos da sua função, mas com competências como autonomia, espírito de equipa, liderança, capacidade de comunicação e identificação com o projeto em causa, são o perfil mais valorizados por quem quer contratar. Além disso, as empresas valorizam ainda profissionais que se envolvam com as equipas, saibam lidar com clientes e sejam capazes de gerir projetos e apresentar soluções inovadoras.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders