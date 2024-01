IRS 2024: Saiba qual vai ser ser o seu salário líquido neste ano

Já a partir deste mês de janeiro, trabalhadores dependentes e pensionistas vão sentir um aumento do seu rendimento líquido. Isto porque já estão em vigor as novas tabelas de retenção na fonte de IRS, que refletem a redução transversal do IRS aprovada no Orçamento do Estado para 2024, assim como a subida do salário mínimo nacional de 760 para 820 euros.

As tabelas, que descem de 16 para 11, dão ainda continuidade ao novo modelo de cálculo da retenção na fonte, implementado no segundo semestre do ano passado, e que segue uma lógica de taxa marginal, com uma parcela a abater, em harmonia com os escalões de IRS. O objetivo é evitar situações em que um trabalhador tenha um aumento do salário bruto, mas uma diminuição do salário líquido, por via da subida do escalão.

Na prática, os contribuintes vão reter menos IRS todos os meses, ficando mais próximos do valor efetivamente devido, e que é apurado na liquidação anual do imposto, em abril do ano seguinte. Como consequência, quem costumava ter IRS a receber, terá um reembolso mais pequeno em 2025.

Salário líquido: Quanto vai receber?

Os trabalhadores que recebem o salário mínimo, que sobe para 820 euros, vão continuar a não pagar IRS, pelo que não estão sujeitos a retenção na fonte. Quem já auferia 820 euros, vai levar mais 27 euros para casa. Isto porque deixa de pagar IRS, sendo apenas descontada a contribuição para a Segurança Social (11%). Ou seja, vai receber 729,80 euros em vez de 702,80 euros.

Vejamos agora o exemplo de um contribuinte não casado, sem filhos, com um salário de 1.300 euros. Neste caso, a retenção na fonte diminui cerca de 16% este ano, passando o trabalhador a levar para casa mais 28 euros por mês. Se o seu salário for de 2.000 euros, a retenção na fonte diminui em torno de 14%, o que se traduz num ganho líquido de 56 euros mensais.

Para saber o que muda, no seu caso, pode recorrer ao Simulador de Salário Líquido do Doutor Finanças.

Pensionistas também vão sentir aumentos

Tal como os trabalhadores dependentes, também os pensionistas vão sentir um aumento do seu rendimento líquido, com a entrada em vigor das novas tabelas de retenção na fonte. Vejamos o exemplo de uma pensão de 900 euros mensais. Neste caso, a retenção na fonte vai diminuir 49% em relação a 2023, o que se traduzirá num ganho líquido de 25 euros.

Se é pensionista, pode simular o seu caso, com recurso ao Simulador de Pensão Líquida de 2024, do Doutor Finanças.

No entanto, os pensionistas não vão ser beneficiados apenas por via da redução da retenção na fonte de IRS. Isto porque as pensões pagas pela Segurança Social vão subir, em termos brutos, entre 5% e 6% já a partir de janeiro.

Assim, de acordo com o valor de pensão que recebia em 2023, os aumentos são:

- Pensões até 1.018,52 euros: 6%

- Pensões entre 1.018,56 euros e 3.055,56 euros: 5,65%

- Pensões entre 3.055,56 euros e 6.111,12 euros: 5%

Por exemplo, alguém que, em 2023, recebia 800 euros vai ter um aumento de 48 euros em 2024. Se recebia 1.500 euros, a pensão vai subir quase 85 euros para 1.584,75 euros.