Custo de vida, salários, saúde, educação e segurança. Eis os 10 melhores países do mundo para viver

De acordo com um relatório do ‘US News and World Report’, o top 10 de melhores países para se viver é liderado pela Suécia. A análise teve em conta 87 países e os investigadores da Wharton School da Universidade da Pensilvânia entrevistaram mais de 17 mil pessoas em todo o mundo, segundo a CNBC.

Estes foram os fatores tidos em conta para a elaboração do ranking:

• Custo de vida

• Mercado de trabalho

• Estabilidade económica

• Condições para famílias

• Igualdade de rendimentos

• Estabilidade política

• Segurança

• Sistema de saúde público

Percorra a galeria para ver o ranking completo.