Resoluções de Ano Novo? Adote estas quatro que são fáceis e mudam a sua saúde

As recomendações são de Dana Santas, que trabalha com atletas de alta competição há mais de 15 anos no sentido de orientar para o bem-estar físico e emocional, e que escreve na edição norte-americana da CNN sobre temas de saúde. São pequenas mudanças do dia-a-dia que podem fazer uma grande diferença no estado de saúde em geral.

Seguem-se os quatro conselhos da especialista:

Use fio dentário todos os dias

Esta é uma recomendação feita por todos os dentistas, mas ainda são em minoria as pessoas que cumprem à risca o conselho, acabando por recorrer ao fio em situações pontuais.

“Na realidade, ficam sempre resíduos de comida entre os dentes. Se não usarmos fio dentário, deixamos de limpar 40% de cada dente”, explicou a médica dentista Victoria Spindel Rubin à CNN internacional.

Além de combater doenças das gengivas, o uso do fio está associado a uma melhor saúde cardíaca e a um mais eficaz controlo da diabetes. Mas este hábito só tem estes benefícios se for feito corretamente.

A técnica adequada passa por “enrolar o fio à volta do dente e fazer subir e descer algumas vezes para remover a placa bacteriana”, explica a especialista. Se vir sangue não deixe de usar fio. É normal que as gengivas sangrem quando se começa a ter uma higiene mais rigorosa, mas este sintoma acaba por desaparecer. Caso tenha sempre sangramento, deve consultar o dentista.

Este hábito demora apenas alguns minutos extra antes de dormir e é uma resolução relativamente fácil de cumprir. Que tal passar o fio antes de escovar os dentes? Pode ser que seja mais fácil interiorizar a rotina.

Levante-se e fique de pé ou mexa-se pelo menos uma vez por hora

Se tem um trabalho sedentário que o faz ficar sentado durante a maior parte do dia, saiba que grandes períodos de tempo sem se levantar estão associados a riscos aumentados de cancro e doenças cardiovasculares, entre outras.

A boa notícia é que, de acordo com o artigo da CNN, um pequeno esforço para interromper este ciclo com breves períodos de pé e a mexer-se pode fazer uma grande diferença na sua saúde geral.

Por isso, pelo menos de hora a hora deve ficar de pé e movimentar-se. Cinco minutos são suficientes, garante um estudo da Universidade de Columbia, que estudou qual a menor quantidade de atividade física necessária para neutralizar as implicações negativas para a saúde do excesso de tempo sentado. Mesmo um minuto de caminhada a cada hora melhora a saúde, conforme demonstrado pela diminuição da pressão arterial nos participantes do estudo, pode ler-se no mesmo artigo.

Se tem dificuldade em lembrar-se, agende um alarme no seu telemóvel ou outro dispositivo para não se esquecer.

Expresse gratidão todos os dias

É preciso apenas um pouco de esforço para encontrar motivos para ser grato. E as expressões diárias de gratidão trazem muitos benefícios à saúde e ao bem-estar , incluindo o aumento da felicidade e a redução dos níveis de stress. As práticas de gratidão também podem diminuir a depressão e aumentar a autoestima .

Então, como praticar a gratidão diariamente? Pode ser tão simples quanto agradecer a qualquer pessoa que encontrar e que perca algum tempo e energia consigo. Pode até formalizar este hábito e ter um diário de gratidão para escrever três coisas do seu dia pelas quais se sente grato.

Reconhecer que tem motivos para ser grato traz bem-estar mental e, logo, uma melhoria no seu estado geral de saúde.

Abrace mais o seu animal de estimação

Se é tutor de um animal de estimação, sabe bem os efeitos positivos para a saúde que ele traz, através do companheirismo e do apoio emocional. Os cães, em particular, também podem promover um estilo de vida ativo e reduzem o stress e a ansiedade.

Os estudos mostram ainda que dar festas ao seu animais de estimação traz uma sensação imediata de bem-estar. Com muita responsabilidade e consciência das dificuldades e impacto financeiro, já pensou em adotar um dos muitos animais que estão em associações e canis municipais?

