Deixe a sua casa segura: nunca vá de férias sem fazer o truque do copo de água

Um método simples e eficaz para garantir que a sua casa se mantém segura durante a sua ausência é o truque do copo de água no congelador. Esta técnica permite-lhe verificar se houve alguma falha de energia enquanto esteve fora, o que pode ser crucial para a preservação dos alimentos e para a segurança geral do lar, como escreve o Huffignton Post.

Para aplicar este truque, basta seguir estes passos:

Encha um copo com água até cerca de dois terços da sua capacidade.

Coloque o copo no congelador até que a água esteja completamente congelada.

Coloque uma moeda sobre o gelo e deixe-o no congelador.

Ao regressar a casa após a sua ausência, verifique a posição da moeda. Se a moeda estiver no fundo do copo, significa que a água descongelou e voltou a congelar, indicando uma falha de energia suficientemente longa para derreter o gelo. Se a moeda estiver ainda no topo ou no meio do gelo, é sinal de que a sua casa não sofreu interrupções de energia significativas.

Este método é especialmente útil para viagens prolongadas ou em regiões onde as falhas de energia são frequentes. Além de simples, o truque do copo de água no congelador não requer nenhum equipamento especial e pode ser preparado em minutos

.