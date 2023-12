Estes são os três signos que se irritam com mais facilidade (e há um que se destaca)

Os astrólogos garantem que o nosso signo tem mesmo influência na forma como reagimos à maioria das situações. E, se é uma pessoa que se rende facilmente a sentimentos de raiva e fúria, essa forma de estar pode estar gravada nos astros. Quem o diz é a astróloga Susan Taylor que, num artigo do site Astrofame US, aponta os três mais temperamentais e deixa-lhes conselhos.

1) Carneiro é o signo mais dado a explosões de fúria

Marte é o planeta regente em Carneiro e está sempre em ação e em movimento, pode ler-se no artigo da Astrofame. Como primeiro signo, está sempre a entrar em ação e adora ser criativo. Os nativos deste signo muitas vezes agem sem pensar e odeiam esperar sem fazer nada. São muito impacientes, o que contribui para a lista de motivos pelos quais se irritam facilmente e são muito stressados.

A astróloga Susan Taylor recomenda aos nativos deste signo que corram, façam caminhadas ou levantem pesos. Se tem um parceiro amoroso ou colega de trabalho do signo Carneiro, proponha algumas atividades atléticas que permitam que relaxe e pense com mais calma.

2) A Escorpião e o seu temperamento terrível

Plutão e Marte são os planetas regentes de Escorpião, tornando-o impulsivo , por vezes mesquinho e frequentemente agressivo com as respostas mordazes. Um nativo de Escorpião é por norma hábil em fazer calar os seus inimigos e em descobrir fofocas sobre eles. Não se incomodam com o perigo, são imprudentes e precisam de ter mais tato.

A astróloga recomenda aos nativos de Escorpião a prática de artes marciais.

3) Aquário totalmente implacável

Um nativo de Aquário não é de forma alguma um indivíduo complacente. Não se deixam conter por opiniões divergentes e geralmente fazem troça de tudo o que as pessoas pensam. Resumindo, um Aquário não faz nada além do que pensa e muitas vezes age por impulso.

Susan Taylor recomenda os nativos de Aquário que meditem e viajem para canalizar energia pacífica. Se tem um parceiro amoroso ou colega de trabalho do signo, não o pressione. Dê espaço e tempo suficientes para pensar sobre as coisas.