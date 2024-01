Pagar contas com a palma da mão já é possível

Entre muitas utilizações que conhecemos da tecnologia biométrica, os pagamentos também já começam a fazer parte das rotinas de compra. Na China, a Tencent está a apostar numa tecnologia que permitirá ao cliente pagar as compras com a palma da mão encostada a um scanner. É utilizado um dispositivo de reconhecimento biométrico que identifica as impressões digitais e linhas das mãos dos utilizadores.

As inovações no domínio da biometria têm vindo, aliás, a ser uma prática frequente na China, uma vez que há anos que as experiências neste campo têm-se registado, por exemplo, com o reconhecimento facial, íris ou impressões digitais. A gigante tecnológica chinesa já tinha introduzido o pagamento com a mão na rede do metro de Pequim através do serviço WeChat Pay.

Mas empresa quer ir mais longe e está a investir no Weixin Palm Payment, um sistema de biometria para utilizadores do Weixin Pay, por enquanto a funcionar apenas na China continental. A Tencent quer fazer com que tecnologia se torne popular, afirmou recentemente à CNN Guo Rizen, responsável da unidade Weixin Pay Industry Application. Poder fazer pagamentos em restaurantes ou noutro tipo de estabelecimentos é uma das próximas metas.

Contudo, o investimento neste tipo de tecnologia que tem vindo a ser feito pela China não está isento de controvérsia e análise pelos países ocidentais pelo facto de poder configurar uma violação do direito à privacidade dos cidadãos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders