Está de férias e não consegue tirar os olhos do telemóvel? Estas aplicações vão ajudá-lo.

Mais de quatro horas. É o tempo que um utilizador passa em média no telemóvel, segundo o estudo The State of Mobile in 2022, da App Annie. E você, quanto tempo consegue ficar sem olhar para o telemóvel enquanto conversa com os seus amigos, lê um livro na praia ou assiste a uma série? Embora possa parecer contraditório, existem aplicações para ajudá-lo a fazer uma “desintoxicação digital” neste verão.

O jornal espanhol El País sugere três aplicações que servem para reduzir as funções do telemóvel e até bloqueá-lo durante o merecido descanso. Ora veja.

One sec

“Só queria ler aquela mensagem e acabou por navegar no Instagram durante 30 minutos? As redes sociais são projetadas para mantê-lo conectado e passar o máximo de tempo possível nelas”, dizem os fundadores da One sec. Esta aplicação, disponível na Play Store e na App Store, pretende libertar o utilizador deste tipo de distrações num determinado período – como o verão – ou a longo prazo.

Como? Pedindo para que respire fundo antes de abrir uma aplicação. Ao abrir uma app como Instagram, Twitter ou TikTok, aparece uma janela pop-up que, além de pedir para respirar, informa o número de tentativas de acesso nas últimas 24 horas e oferece a opção para fechá-la. Um estudo com 500 participantes publicado na revista PNAS – publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos – indica que 36% das vezes que os utilizadores tentaram abrir uma app, fecharam-na imediatamente após o aparecimento da janela pop-up. “Em média, os utilizadores economizam uma hora por dia, o que equivale a duas semanas por ano”, dizem os criadores da One sec

A One sec funciona de forma gratuita com uma app. Existe uma versão de pagamento mensal (que custa cerca de quatro euros por mês) e uma anual (disponível por cerca de 10 euros por ano) que permitem utilizar várias aplicações ou bloqueá-las totalmente durante um determinado período de tempo, além de sugerirem “alternativas saudáveis”.

Digital Detox

O uso do smartphone pode estar associado a percentagens mais elevadas de depressão e ansiedade, dificuldade para dormir e problemas musculoesqueléticos, além de reduzir a qualidade das interações sociais, de acordo com uma revisão publicada na revista Mobile Media & Communication. Para se livrar do telemóvel, os criadores do Digital Detox propõem vários desafios: desde o “fácil”, que consiste em bloquear o telefone durante duas horas, até ao mais difícil, que estende o desafio para dois dias.

“Desafio Detox Digital. Desligue o seu ecrã. Ilumine sua vida”, sugere a app, disponível apenas para telemóveis com Android, na Play Store. Os utilizadores podem iniciar esses desafios a qualquer momento ou agendá-los para uma data específica. Durante o “detox”, pode escolher se deseja permitir chamadas telefónicas ou ativar o modo “não perturbe”.

Para que o utilizador a leve o desafio a sério, há ainda dinheiro em jogo nesta app: se uma vez iniciado um desafio, quiser abandoná-lo, terá de pagar 0,99 euros. Em caso de emergência, pode sair de graça por um período de tempo predefinido – entre 1 e 10 minutos.

Forest

A Forest, disponível gratuitamente na Play Store e na App Store por 3,99 euros, quer ajudá-lo a “colocar o telemóvel de lado para se concentrar no presente”. O utilizador pode plantar uma árvore sempre que se quiser concentrar noutra coisa que não seja o telefone. Depois de definir o tempo desejado – entre 10 e 120 minutos –, a árvore começará a crescer, mas morrerá se a app for fechada ou se o desafio não for concluído.

Ainda que a morte de uma árvore digital não implique um grande risco, há quem depois de vários dias de utilização considere que “é uma tática motivacional surpreendentemente bem-sucedida”. Cada árvore plantada ou abandonada aparece numa floresta virtual, onde o utilizador pode consultar métricas semanais, mensais ou anuais. Se ao plantar uma árvore escolheu um rótulo – como “lazer”, “descanso” ou “social” -, mais tarde poderá ver em quais atividades gasta mais tempo quando não está ao telemóvel.

Os criadores do Forest, que lidera o ranking de apps de produtividade pagas na App Store, uniram-se a uma organização chamada Trees for the Future para plantar árvores reais em África. Os utilizadores com a versão paga da app devem obter 2.500 moedas virtuais. Algo que pode levar muito tempo, já que num desafio de 10 minutos consegue três moedas e num desafio de 120 minutos, cerca de 40. Mais de 1,5 milhão de árvores já foram plantadas, graças aos utilizadores.