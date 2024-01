Este janeiro parece março e está para durar. Temperaturas vão continuar acima da média

As temperaturas máximas em Portugal continental vão manter-se acima da média para o mês de janeiro, entre os 17/19 graus Celsius, ligeiramente abaixo da semana passada, disse à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

“Na semana passada estiveram acima da média para o mês de janeiro. Por exemplo, no domingo os valores da máxima estiveram cerca de 2 a 7/8 graus acima do normal para a época, variando, claro, da localização das estações do IPMA”, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Patrícia Gomes, esta semana, as temperaturas máximas vão manter-se abaixo dos 20 graus, sendo pontualmente superiores (20/21 graus) na região sul no Vale Tejo.

“Mas de um modo geral vão estar entre os 17 e os 19 graus, ficando estáveis ao longo da semana”, indicou.

O IPMA prevê também para esta semana, segundo Patrícia Gomes, vento fraco a moderado, céu com alguma nebulosidade e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Está também prevista a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no litoral.

As temperaturas mínimas hoje no continente vão variar entre os 3 graus Celsius (em Bragança) e os 12 (em Faro e Portalegre) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 20 (em Santarém).

“Para hoje e amanhã [terça-feira] estão também previstas poeiras em suspensão vindas do Norte de África. No domingo afetaram o arquipélago da Madeira e a partir de hoje será o continente. Não se espera que seja muito intenso, poderá até não ser visível, mas ainda assim vão estar na atmosfera”, disse.