Comer fruta faz bem. Mas estas 12 ganham a todas as outras em riqueza nutricional

Cada fruta proporciona diferentes benefícios, contribuindo para a nossa saúde cardíaca, para facilitar a digestão, ajudar a controlar o peso ou contribuir para uma pele saudável. Uma dica para tirar o maior proveito da fruta é apostar na diversidade e ter uma fruteira com frutas de muitas cores.

No entanto, as frutas não são todas iguais. Incluir várias peças de fruta na nossa dieta diária é fundamental, mas existem 12 frutos que são especialmente benéficos por terem uma riqueza nutricional muito acima de todas as outras, segundo uma lista elaborada pela revista Medical News Today, com base em informações científicas.

Em resposta à pergunta sobre qual a fruta mais saudável, os especialistas em nutrição são unânimes em considerar os frutos vermelhos e bagas como os mais saudáveis.

Percorra a galeria para ver em que frutas deve apostar para ter uma saúde de ferro.